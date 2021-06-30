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Зинченко опубликовал пост после выхода Украины в 1/4 финала Евро, Смолов прокомментировал

24-летний футболист сборной Украины и английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал пост в своём «инстаграме» после выхода национальной команды в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко в дополнительное время победили команду Швеции со счётом 2:1.

Зинченко разместил эмодзи с изображением сердец в цветах украинского флага и добавил: «Артём Беседин, мы с тобой».

Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко

На пост Зинченко отреагировал форвард московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов. В комментарии он написал: «Когда выиграл допы на ancient».

На 98-й минуте встречи защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон жёстко въехал в колено форварда сборной Украины Артёма Беседина. Судья удалил шведа, а украинец не смог продолжить игру.

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией.