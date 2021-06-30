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Швеция — Украина — 1:2, обзор матча, 29 июня 2021 года, чемпионат Европы по футболу

Вот такая Украина — пример для России! Команда Шевченко выдала свой лучший матч на Евро
Анатолий Романов
Швеция – Украина – 1:2
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Украинцы — в четвертьфинале чемпионата Европы.

Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, где 3 июля сыграет с Англией в Риме.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
29 июня 2021, вторник. 22:00 МСК
Швеция
Окончен
1 : 2
ДВ
Украина
0:1 Зинченко – 27'   1:1 Форсберг – 43'   1:2 Довбик – 120+1'
Удаления: Даниэльссон – 99' / нет

Андрей Шевченко сделал только одно изменение в составе после неудачного матча третьего тура группового этапа с Австрией (0:1). Руслан Малиновский, который играет на Евро-2020 с травмой и поэтому выглядит лишь бледной тенью самого себя, остался на скамейке. Главный тренер сборной Украины усилил оборону, выпустив ещё одного опорного полузащитника — Тараса Степаненко.

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Когда начался матч, выяснилось, что Шевченко вообще готов отказаться от зрелищного футбола в пользу игры на результат. Впервые на Евро-2020 сборная Украины действовала с тремя центральными защитниками. Тренер понимал, что шведы превосходят его игроков в физических качествах, поэтому подвинул в центр Николая Матвиенко, довольно слабо сыгравшего на групповом этапе, а левый фланг закрывал бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко.

Темп у игры был невысок. Соперники опасались друг друга, так что зачастую владение начиналось с перепасовки между центральными защитниками. Любопытно, что сборная Швеции, контролируя мяч, тоже переходила на тройку сзади: Людвиг Аугустинссон летел вперёд по левому флангу, а Микаэль Лустиг оставался в линии обороны. В позиционном футболе при нулевом счёте чуть больше владели мячом украинцы. На шведском столе были, как обычно, простые блюда: на вес — навес, на сдачу — длинную передачу. Впрочем, не обошлось и без «пивка для рывка»: несколько раз команда Янне Андерссона создавала напряжение у ворот Георгия Бущана за счёт быстрых коротких розыгрышей и резких врываний в штрафную форвардов или атакующих хавбеков.

В равной игре первой забила Украина. Команда Шевченко как раз использовала преимущество в ширине атаки, полученное благодаря схеме в пять защитников. Пас Андрея Ярмоленко внешней стороной стопы — блеск! Удар Зинченко в касание — идеальное завершение. Празднуя гол, Александр приложил палец ко рту. Предложил своим критикам замолчать.

К перерыву статистика была практически равной. Украина вела по количеству ударов — 6:5, но в створ команды попали по два раза. Логично, что и в раздевалки соперники уходили при ничьей 1:1. Шведы всё-таки смогли придумать, как найти пространство в центре, и мяч рикошетом от Ильи Забарного влетел в сетку после выстрела Эмиля Форсберга.

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После перерыва шведы стали раскрываться, почувствовав запах крови. Команда Андерссона вела игру через своего «свободного художника» — автора гола Форсберга. В сегодняшней сборной Швеции вообще хватает игроков, умеющих работать с мячом, и единственный представитель РПЛ в основе Кристоффер Олссон не выпадал из этой компании (Виктор Классон и Маркус Берг остались в запасе, а Джордан Ларссон не попал в заявку). Однако Олссон и остальные центрхавы недоработали в эпизоде на 55-й минуте, когда контрвыпад украинцев едва не завершился голом Сергея Сидорчука — шведов спасла штанга. Этот отрезок матча вообще получился очень ярким. Через минуту уже жёлтые улетели в контратаку, и Форсберг тоже попал в штангу. Повезло одним, повезло и другим.

Защитники сборной Украины на фоне утомлённости всё хуже контролировали передвижения Форсберга. В середине второго тайма полузащитник «РБ Лейпциг» создал ещё один момент из ничего. Просто взял мяч, ушёл от двоих как от манекенов, и пробил — в перекладину!

Возможно, в концовке тайма нейтральный зритель заскучал. Игре недоставало огня, тем не менее с точки зрения игрового баланса это был лучший матч сборной Украины на чемпионате Европы. Таких провалов, как по ходу «самого яркого матча Евро» с Нидерландами, Шевченко удалось избежать. Во второй половине украинцы чуть-чуть уступили по ударам — 4:6 (в створ — 2:2). Соперники, не договариваясь, согласились на овертайм.

Ключевой момент дополнительного времени — удаление Маркуса Даниэльссона. Швед пытался сыграть мяч, но въехал в Артёма Беседина: форвард получил травму колена, покинув поле всего через 11 минут после выхода на замену. При этом без VAR судья Даниэль Орсато не принял бы решения показать красную карточку в ситуации 50 на 50 — сперва он достал жёлтую.

Вдесятером сборная Швеции с Бергом в роли центрхава (какой же неприятный эпизод с ударом коленом по голове пережил экс-форвард «Краснодара», бросаясь под мяч в собственной штрафной!) продержалась до 120-й минуты. Все уже ждали серии пенальти. И тут произошло что-то совершенно потрясающее: Зинченко сделал кросс с левого фланга, а Артём Довбик точно пробил в падении головой! 24-летний нападающий «Днепра» забил свой первый мяч за национальную команду, впервые сыграв на Евро-2020. Это, вне всяких сомнений, самый важный гол в карьере Довбика.

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