Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Большой привет профессиональным диванным критикам». Пятов – о победе Украины над Швецией

«Большой привет профессиональным диванным критикам». Пятов – о победе Украины над Швецией
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от победы национальной команды в матче со Швецией (2:1) на чемпионате Европы – 2020.

«Настоящие болельщики всегда с командой. Важно перечитывать это предложение «до» и «после» каждого матча! Без исключений! Большой привет профессиональным диванным критикам

P. S. Вот и желание сбылось», — написал Пятов в своём «инстаграме».

Сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0).

Встреча сборных Англии и Украины пройдёт 3 июля на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее определились три четвертьфинальные пары чемпионата Европы 2020 года: Чехия — Дания (3 июля, 19:00 мск); Италия — Бельгия (2 июля, 22:00 мск), Швейцария — Испания (2 июля, 19:00 мск).

Новость по теме
Российский болельщик попал на матч сборной Украины. Его побили и отобрали флаг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021