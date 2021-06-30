Российский болельщик рассказал о нападении украинских фанатов во время матча Евро-2020

Российский болельщик Денис Смоленский, подвергшийся нападению со стороны украинских фанатов во время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Швеция — Украина (1:2 ДВ), рассказал о случившемся.

«Я приехал на матч, чтобы поддержать украинскую команду. Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось… И они начали избивать. У меня была разбита бровь.



Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг — украинец. Другой лучший друг — поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол — футболом», — приводит слова Смоленского «Спорт-экспресс».