Посольство РФ связалось с полицией после нападения на российского болельщика в Глазго

В посольстве России в Великобритании прокомментировали нападение на болельщика с российским флагом во время матча 1/8 финала Евро Швеция — Украина (1:2 д.в.) в Глазго.



«Наши коллеги запросили полицию относительно поступления обращения от потерпевшего. Сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался, сведениями о его личности, в том числе о наличии российского гражданства ни мы, ни наши коллеги в Эдинбурге не располагаем», — цитирует РБК представителя посольства.

Ранее в Сети появилось видео инцидента на матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Швеции и Украины. На трибуне с украинскими фанатами оказался болельщик в футболке сборной России и национальным флагом. Некоторым присутствующим это не понравилось. Поклонника российской команды избили, порвали ему футболку и отобрали флаг. На записи видно, что за болельщика пытаются заступиться. В конце потасовки его укутали в украинский флаг.