Голкипер сборной Испании объяснил курьёзный автогол в матче с Хорватией на Евро-2020

Голкипер сборной Испании Унаи Симон высказался о своей голевой ошибке в матче 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Хорватии. Симон в своей штрафной не сумел принять пас от Педри, и мяч медленно закатился в дальний угол.

«Я допустил ошибку при обработке мяча. Даже представить не могу, сколько раз я принимал мяч в подобных ситуациях, но когда не попал по нему ногой, то несколько минут мучился мыслью, как мы можем проигрывать, хотя Хорватия даже ничего не сделала. После этого я сказал, что будет несправедливо к партнёрам, если в результате я уйду в тень. Из уважения к партнерам, всем болельщикам и общей цели нам надо продолжать работать и выполнять требования тренера. Надо забыть обо всем как можно быстрее. После одной-двух минут горя ты снова на 100% в игре. В конечном счёте нам удалось одержать победу», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.

В матче 1/8 финала Евро сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени.