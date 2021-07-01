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Алан Ширер: у Англии никогда не будет лучшей возможности выиграть Евро, чем сейчас

Алан Ширер: у Англии никогда не будет лучшей возможности выиграть Евро, чем сейчас
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер выразил мнение, что у команды есть хорошая возможность выиграть чемпионат Европы — 2020. В 1/8 финала англичане победили Германию (2:0), а в четвертьфинале сыграют с Украиной.

«Жеребьёвка сложилась очень удачно. У Англии никогда не будет лучшей возможности выиграть Евро, чем сейчас. Они играют на «Уэмбли». Знаю, что следующий матч пройдёт в Риме, но если команда доберётся до финала, это будет уже шесть игр в Лондоне — о большем и просить нельзя. Любой согласился бы на такой расклад, если бы ему предложили.

Перед матчем с Германией было много разговоров, что мы не выиграем турнир, потому что нам может попасться Франция, Португалия или ещё кто-то. Но нужно идти дальше и смотреть, как всё будет складываться. Немцев мы уже победили и сделали это впечатляющим образом», — цитирует Ширера Daily Mail со ссылкой на BBC.

Календарь Евро-2020
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