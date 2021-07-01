Слуцкий отреагировал на слухи о своём возвращении в сборную России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на информацию о возможном возвращении на пост наставника сборной России.
«Решения технического комитета? Я вообще не готов это обсуждать. Технический комитет есть, он принимает какие-то свои решения. Я, если честно, даже не читал решения технического комитета, мне это не очень интересно.
Новости о моём возвращении в сборную? Я прочёл, поулыбался. Нет, мне никто не звонил. Когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Слуцкий уже работал в сборной с 2015 по 2016 годы. Он вывел национальную команду на Евро-2016, где российская команда не сумела выйти из группы. Тогда команда сыграла вничью со сборной Англии (1:1), но уступила Словакии (1:2) и Уэльсу (1:3) и заняла последнее место в группе В.
На чемпионате Европы – 2020 сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.
- 1 июля 2021
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