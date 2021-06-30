Источник: РФС рассмаривает Слуцкого в качестве замены Черчесову в сборной России

РФС рассматривает главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в качестве одного из кандидатов на замену Станиславу Черчесову на посту наставника сборной России, сообщает «БИЗНЕС Online».



Слуцкий уже работал в сборной с 2015 по 2016 годы. Он вывел национальную команду на Евро-2016, где российская команда не сумела выйти из группы. Тогда команда сыграла вничью со сборной Англии (1:1), но уступила Словакии (1:2) и Уэльсу (1:3) и заняла последнее место в группе В.



На чемпионате Европы – 2020 сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.