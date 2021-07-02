Слуцкий: думаю, Карасёв уже не будет судить матчи Евро-2020, но он отработал качественно

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил работу российского арбитра Сергея Карасёва на Евро-2020.

«Могу сказать так, когда я говорю про российских арбитров, то никогда не ставим им в укор их квалификацию. Я всегда говорил, что у нас квалифицированные арбитры, и, что большую часть матчей у меня очень приятные ощущения от работы наших рефери. Вопрос, скорее, стоял в иной плоскости — огромное количество жёлтых карточек, не совпадающие с тем, что происходит в других странах. Вторые жёлтые карточки. Не совсем понятная работа VAR… Вопрос был не в квалификации. То, что Карасёв — квалифицированный арбитр, у меня никогда сомнений не было. И то, что на Евро он работает без оглядки на что либо, конечно, для нашего любого арбитра гораздо легче было бы работать на таком большом турнире.

Мы обсуждали внутри, будет ли он обслуживать ещё матчи, я думаю, что нет. Несмотря на то, что он принял правильное решение удалить Де Лигта, это было только после вмешательства VAR. Думаю, что на стадии четвертьфинала будет не так много арбитров задействовано, поэтому могут его не использовать (Карасёв будет работать резервным арбитром на матче Чехия — Дания). Но соглашусь, что он отработал качественно предыдущие два поединка и матч 1/8 финала», — сказал Слуцкий в эфире передачи «Коммент.Шоу».

На чемпионате Европы Сергей Карасёв в качестве главного арбитра работал на матчах Италия — Швейцария (3:0), Германия — Венгрия (2:2) — оба на групповом этапе, а также Нидерланды — Чехия (0:2) в 1/8 финала. В игре Австрия — Северная Македония (3:1) россиянин был резервным арбитром.