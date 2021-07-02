Петреску: с качествами Кокорина можно было играть в «Реале», «Барселоне» — это его уровень

Бывший главный тренер московского «Динамо» и «Кубани» Дан Петреску поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.



«Когда я тренировал 19-летнего Кокорина, то сказал ему: «Ты должен стремиться играть в мадридском «Реале», а не оставаться всю жизнь в «Динамо». После первой же тренировки с ним я сказал, что это лучший игрок в России. Сказал, потому что доверяю своим глазам, я играл с Виалли, Дзоллой и знаю, что такое талант. Говорил Саше, что у него выдающиеся возможности.



Кокорин — самый талантливый футболист, причём не только в России, а вообще в моей тренерской карьере. Серьёзно. Пожалуй, могу поставить с ним рядом только Алекса Тейшейру, которого купили из «Шахтёра» в Китай за 50 миллионов. Блестящий игрок, но всё-таки Кокорин более талантлив. Сильные правая и левая нога, игра головой, скорость, техника, дриблинг, готов работать в обороне. Он реально умеет всё. С такими качествами можно было играть в «Реале» или «Барселоне» — это его уровень. Мне жаль, что он не реализовал свой потенциал.



К огромному сожалению, его время проходит. Хотя я верю, что он ещё может помочь «Фиорентине». Будет непросто после такого начала в Италии, слишком много травм плюс эхо личных проблем, которые были в России, но я всё равно желаю ему самого лучшего. С радостью вспоминаю наши два года работы с ним», — цитирует Петреску «Матч ТВ».