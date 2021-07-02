Дан Петреску: Черчесов — хороший тренер для сборной России. Он должен продолжить работу

Бывший главный тренер московского «Динамо» и «Кубани» Дан Петреску оценил выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020.



«Я играл за сборную на двух чемпионатах мира и двух Евро. Понимаю, насколько на таких турнирах сильно влияют командные проблемы — травмы, форма игроков и так далее. Мне показалось, что физически сборная России не была готова хорошо, по крайней мере, не все лидеры. К тому же несколько раз шла смена системы по ходу турнира…



При этом я думаю, что Черчесов — хороший тренер для сборной России. В последние годы он проделал серьёзную работу: четвертьфинал ЧМ, попадание на Евро — это успех. У него есть опыт и, уверен, понимание, почему выступление на Евро-2020 вышло таким. На мой взгляд, он должен продолжить работу, так как подходит для неё.



Возможно, слишком велика роль Дзюбы, нужно больше играть как команда. Италия — отличный пример. У них нет лучших игроков, как у Франции, Португалии, Бельгии и, возможно, Англии, но у итальянцев есть дух, они играют на команду. Россия в этом плане проседала, не все играли на коллектив, некоторые играли на себя. Футбол — это не индивидуальный вид спорта. Проблема, что некоторые забывают об этом», — цитирует Петреску «Матч ТВ».