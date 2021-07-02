Черчесов: не привык оставлять войско на поле боя. Сначала нужно поговорить с Дюковым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о потенциальном уходе с должности.



«Своё войско оставлять на поле боя я не привык. Воевать — значит воевать. Сначала мне нужно поговорить с моим руководителем, Дюковым, а потом мы, может, с вами соберёмся и снова поговорим.



В спорте ответственность за результат всегда несёт главный тренер. А если его нет, то надо сесть и поговорить. Для меня ответственность — попасть на чемпионат Европы. Наша обязанность — там быть. Всё остальное, как говорится, уже по ходу действий. Ответственность — как команда себя ведёт, как выглядит.



Не могу сказать, когда будет встреча с Дюковым. У нас была планёрка, но тема выступления там не поднималась. 22 июня утром мы прилетели, с 23-го числа я каждый день на работе», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.