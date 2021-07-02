Черчесов отреагировал на слова Путина о возможных кадровых перестановках в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слова президента Российской Федерации Владимира Путина о возможных кадровых перестановках в национальной команде.



«Кто-то читать умеет, кто-то нет. Вы с ним не общались, а мне такая честь предоставилась.



«Надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной...» Теми, кто отвечал за сборную, — перед вами сидит. И в конце сказал про кадровые перестановки. Это означает, говоря по-русски, что надо выслушать, обсудить и принять решение», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Владимир Путин ранее высказался о провальных результатах сборных страны по футболу и хоккею. Напомним, российские футболисты не вышли из группы на чемпионате Европы — 2020, а хоккеисты уступили на чемпионате мира Канаде, которая выступала на турнире без ключевых игроков.

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