Виктор Мозес подписал контракт со «Спартаком» на два года

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес подписал контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение рассчитано на два сезона.



30-летний нигерийский футболист присоединился к «Спартаку» в октябре 2020 года на правах аренды до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа. Ранее экс-гендиректор московского клуба Шамиль Газизов сообщал, что аренда полузащитника обошлась красно-белым в € 300 тыс., а цена возможного выкупа — € 5 млн.



Напомним, «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов вышел чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».