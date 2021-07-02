Виктор Мозес подписал контракт со «Спартаком» на два года
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Нигерийский полузащитник Виктор Мозес подписал контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение рассчитано на два сезона.
30-летний нигерийский футболист присоединился к «Спартаку» в октябре 2020 года на правах аренды до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа. Ранее экс-гендиректор московского клуба Шамиль Газизов сообщал, что аренда полузащитника обошлась красно-белым в € 300 тыс., а цена возможного выкупа — € 5 млн.
Напомним, «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов вышел чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».
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