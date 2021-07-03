Унай Симон: я бы отдал приз лучшему игроку матча Испания – Швейцария Яну Зоммеру

Вратарь сборной Испании Унай Симон поделился эмоциями после победы команды над Швейцарией в 1/4 финала Евро (1:1, 3:1 по пенальти). Он был признан лучшим игроком встречи.
«Честно говоря, я бы отдал приз лучшему игроку матча Яну Зоммеру. Это футбол. Мы заслуженно победили. Об этой победе нужно забыть так же быстро, как об ошибке в прошлом матче, потому что в следующей игре нас ждёт очень сложный соперник. К полуфиналу мы должны подойти свежими и с высоко поднятой головой. Теперь нам нужно выиграть Евро», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.
Счёт в матче на 8-й минуте открыла сборная Испании. После удара Жорди Альбы мяч в свои ворота срезал швейцарец Денис Закария. На 58-й минуте сборная Швейцарии сравняла счёт и возродила интригу, автором гола стал Шердан Шакири. На 77-й швейцарцы остались в меньшинстве. Красную карточку за грубый подкат с риском нанесения травмы получил полузащитник Ремо Фройлер. Основное время матча завершилось с ничейным счётом на табло, игра перешла в экстра-таймы.
В дополнительное время встречи голов забито не было. Первый полуфиналист Евро-2020 определился в серии послематчевых пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Испании, решающий пенальти в составе сборной Швейцарии не забил Рубен Варгас.
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