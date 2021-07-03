Семак: в «Зенит» сватали порядка двух десятков тренеров, но пока никто так и не пришёл

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о возможной смене наставника в клубе из Санкт-Петербурга.
«В любом случае моё дело – выполнять ту работу, которую я должен делать, это самое важное, что от меня требуется. Ну а слухи… В «Зенит» за последнее время сватали порядка двух десятков тренеров, но пока никто так и не пришел (Улыбается). Так что работаем дальше», — цитирует Семака Bobsoccer.
Ранее в швейцарских СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Зенита» может стать Петкович. Его контракт со сборной Швейцарии заканчивается летом 2022 года.
Сам Петкович прокомментировал слухи об интересе «Зенита» в шутливой форме. «Да, я тоже слышал об этой новости. Знаете, мне кажется, кто-то очень хочет стать моим менеджером. Если я получу подобное предложение, то сразу позвоню вам. Какую комиссию вы хотите получить?» — сказал он.
- 3 июля 2021
-
13:00
-
12:43
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:21
-
12:18
-
12:07
-
12:00
-
11:50
-
11:44
-
11:28
-
11:22
-
11:06
-
10:59
-
10:49
-
10:33
-
10:24
-
10:18
-
10:10
-
10:09
-
09:54
-
09:51
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
09:18
-
09:00
-
09:00
-
08:42
-
08:05
-
07:45
-
07:32
-
07:21