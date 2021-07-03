Семак: в «Зенит» сватали порядка двух десятков тренеров, но пока никто так и не пришёл

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о возможной смене наставника в клубе из Санкт-Петербурга.



«В любом случае моё дело – выполнять ту работу, которую я должен делать, это самое важное, что от меня требуется. Ну а слухи… В «Зенит» за последнее время сватали порядка двух десятков тренеров, но пока никто так и не пришел (Улыбается). Так что работаем дальше», — цитирует Семака Bobsoccer.



Ранее в швейцарских СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Зенита» может стать Петкович. Его контракт со сборной Швейцарии заканчивается летом 2022 года.



Сам Петкович прокомментировал слухи об интересе «Зенита» в шутливой форме. «Да, я тоже слышал об этой новости. Знаете, мне кажется, кто-то очень хочет стать моим менеджером. Если я получу подобное предложение, то сразу позвоню вам. Какую комиссию вы хотите получить?» — сказал он.

Новость по теме «Зенит» сделал предложение главному тренеру сборной Швейцарии и ждёт от него ответа