«Краснодар» интересуется нападающим сборной Шотландии Нисбетом
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Форвард «Хайберниана» и сборной Шотландии Кевин Нисбет попал в сферу интересов «Краснодара», сообщает Daily Mail.
В минувшем сезоне Нисбет провёл 44 матча, забил 18 мячей и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Хайбернианом» рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 3 млн. В составе сборной Шотландии Нисбет появлялся на поле во всех трёх матчах чемпионата Европы — 2020.
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар», набрав 41 очко в 30 турах, финишировал на 10-м месте в турнирной таблице. В концовке чемпионата «быки» сменили главного тренера — Мурад Мусаев был отправлен в отставку, а его место занял Виктор Гончаренко, уволенный из ЦСКА.
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