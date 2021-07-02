«Краснодар» определился с соперниками по второму сбору в Австрии

С 5 по 19 июля в Кицбюэле пройдёт второй летний сбор «Краснодара». У «быков» запланированы контрольные матчи с немецким «Нюрнбергом» (10 июля), чешским «Динамо» из Ческе-Будеёвице (14 июля) и немецкой «Арминией» (18 июля), сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, 1 июля «быки» закончили первый летний сбор, который проходил в Кицбюэле. «Краснодар» провел три контрольных матча. Команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с польской «Легией» (1:1), уступила «Олимпиакосу» (0:1) и «Сепси» (1:2).
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар», набрав 41 очко в 30 турах, финишировал на 10-м месте в турнирной таблице. В концовке чемпионата «быки» сменили главного тренера — Мурад Мусаев был отправлен в отставку, а его место занял Виктор Гончаренко, уволенный из ЦСКА.
- 2 июля 2021
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