Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» определился с соперниками по второму сбору в Австрии

«Краснодар» определился с соперниками по второму сбору в Австрии
Комментарии

С 5 по 19 июля в Кицбюэле пройдёт второй летний сбор «Краснодара». У «быков» запланированы контрольные матчи с немецким «Нюрнбергом» (10 июля), чешским «Динамо» из Ческе-Будеёвице (14 июля) и немецкой «Арминией» (18 июля), сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 1 июля «быки» закончили первый летний сбор, который проходил в Кицбюэле. «Краснодар» провел три контрольных матча. Команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с польской «Легией» (1:1), уступила «Олимпиакосу» (0:1) и «Сепси» (1:2).

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар», набрав 41 очко в 30 турах, финишировал на 10-м месте в турнирной таблице. В концовке чемпионата «быки» сменили главного тренера — Мурад Мусаев был отправлен в отставку, а его место занял Виктор Гончаренко, уволенный из ЦСКА.

Новость по теме
«Краснодар» проиграл румынскому «Сепси ОСК» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021