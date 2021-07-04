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Андрей Шевченко подвёл итоги разгромного поражения от Англии на Евро-2020

Андрей Шевченко подвёл итоги разгромного поражения от Англии на Евро-2020
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвёл итоги разгромного поражения (0:4) от сборной Англии в матче 1/4 финала Евро-2020.

«Эпизоды сыграли большую роль. Мы не доиграли на втором этаже, у англичан есть в этом преимущество. Ребятам было тяжело. В общем, команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались противостоять, но эта гора оказалась для нас неприступной. Наверное, нам ещё рано замахиваться на такие горы», — сказал Шевченко в послематчевом интервью.

По итогам матча сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск. Сборная Украины покидает турнир. Она дошла до стадии четвертьфинала чемпионата Европы впервые в своей истории.

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