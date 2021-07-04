Забарный — о матче с Англией: думаю, сборная Украины заслуживала лучшего результата

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал разгромное поражение в четвертьфинале Евро-2020 со сборной Англии (0:4).

«Я не знаю, что случилось. Сложно сказать. Может быть, концентрации не хватило. Даже небольшая ошибка может привести к голу. Но после этих голов команда пробовала всё исправить. Думаю, что мы играли хорошо. Считаю, наша команда заслуживала лучшего результата. Мы очень много сделали. Боролись до конца. Могу сказать только, что я горжусь командой и страной. Мы сумели выйти в этот раунд соревнований и могли пройти даже дальше. Но случилось так, как случилось», — приводит слова Забарного официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск.