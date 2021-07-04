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Агуэро поздравил «Сочи» с днём рождения

Агуэро поздравил «Сочи» с днём рождения
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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поздравил «Сочи» с трёхлетием.

«Привет! Я хочу поздравить футбольный клуб „Сочи“ с третьей годовщиной. Желаю вам всего наилучшего и новых успехов», — сказал Агуэро в видео, опубликованном в «твиттере» клуба.

Ранее бывшие игроки «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья и Хави поздравили футбольный клуб «Сочи» с днём рождения. «Барсы» празднуют трёхлетие клуба.

Футбольный клуб «Сочи» образован 4 июля 2018 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Фишт» в Сочи. С июля 2019 года выступает в Российской Премьер-Лиге. «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. В предстоящем сезоне команда впервые сыграет в еврокубках — сочинцы пробились в Лигу конференций.

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