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«Очень странная статистика». Шоу отреагировал на сравнение с Зиданом

«Очень странная статистика». Шоу отреагировал на сравнение с Зиданом
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу высказался о сравнении с бывшим игроком французской национальной команды Зинедином Зиданом.

Напомним, в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 Украина — Англия (0:4) Шоу отдал две результативные передачи, на что ему потребовалось 3 минуты 51 секунда. Таким образом, игрок английской команды отдал больше голевых передач почти за 4 минуты, чем Зидан за 14 матчей на Евро.

«Очень странная статистика. Очевидно, что Зидан — один из лучших полузащитников всех времён, и я не могу с ним сравниться. Конечно, приятно видеть такую статистику, но для меня важнее всего выйти в финал Евро, провести матч на «Уэмбли» и подарить радость болельщикам сборной Англии», — приводит слова Шоу Goal.com.

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