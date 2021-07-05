Валуев: Черчесов — государственный деятель. Пускай его судьбу и решают госчиновники

Бывший боксёр, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
«Мы проиграли системно. Может быть, была какая-то моральная усталость или переели. Не было того огонька. Я не буду говорить о технике и тактике, строить из себя человека, который во всём этом разбирается. Я смотрю на то, что отсутствовал кураж, который был у команды на ЧМ-2018.
Черчесов назвал себя государственным деятелем? Отчасти все тренеры являются государственными деятелями. Всё-таки у игры миллионы болельщиков, а футбол — это спорт номер один. Поэтому любой результат и просчёт Черчесова будет восприниматься соответствующим апломбом. Исходя из этого, мы будем тренера ругать или хвалить, что совершенно нормально.
Не каждый может принародно повиниться на пресс-конференции. Это присуще далеко не всем людям, а амбициозным это сделать достаточно сложно. Но признавать ошибки надо. Это сильная сторона человека, тем более мужчины.
Стоит ли отправлять Черчесова в отставку? Раз он государственный деятель, пускай это решают госчиновники. Я как член Госдумы против того, чтобы сборную возглавляли люди, под руководством которых команда будет терпеть неудачу за неудачей», — приводит слова Валуева «Матч ТВ».
- 5 июля 2021
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