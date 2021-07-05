Манчини: Италия — фаворит Евро? Надеюсь, вы правы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о предстоящем матче со сборной Испании в 1/2 финала Евро.

«Будет непростой матч, даже несмотря на то что Испания отличается от Бельгии. Матч будет сильно отличаться от нашей предыдущей игры, но трудностей будет не меньше. Испания многие годы доминировала. Сейчас у них сменилось поколение, команда стала моложе, но в её составе по-прежнему много прекрасных игроков и замечательный тренер.

Пресса считает Италию фаворитом на победу в турнире? Надеюсь, что вы наконец-таки окажетесь правы, но всё не так просто. Мы должны сыграть на очень высоком уровне — у Испании отличная команда. Мы — в полуфинале. На этой стадии очень трудно найти лёгкие матчи», — приводит слова Манчини пресс-служба УЕФА.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.



Слушайте там, где удобно:

• в YouTube

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «Яндекс. Музыке»

• в плеере TuneIn

• в плеере Castboх

• в плеере Podster