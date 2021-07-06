Ринат Дасаев выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев выразил мнение, что в российском футболе необходимо ужесточить лимит на легионеров.
«Мы можем сколько угодно жаловаться на отсутствие результата, но ничего не изменится. Выход один — надо ужесточить лимит. В составе должны играть максимум четыре легионера. Тогда наши игроки начнут развиваться, а иностранцы приедут качественные. А то сейчас к нам приезжает неликвид, который просто никому не нужен в Европе.
Потолок зарплат тоже надо ввести: молодые игроки получают в несколько раз больше тренера, как они могут его слушать и уважать? Тренер пытается что-то донести, а он для них никто. У нас все клубы под завязку забиты легионерами, никакого продвижения вперёд с такой системой ждать не стоит. В «Краснодаре» восемь легионеров играют на поле, а все русские сидят на лавке. Как им прорваться? Никакого развития с такой системой не будет», — цитирует Дасаева Sport24.
- 6 июля 2021
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