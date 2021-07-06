Минспорта РФ не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Министерство спорта России не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров в футболе. Право на вынесение окончательного решения по поводу лимита остаётся за РФС и РПЛ, которые ведут дискуссию по этому поводу.

«Нет такого решения по ужесточению лимита. Наоборот, в последнее время идет крен в сторону его упрощения. В Минспорта не будут против и не будут вмешиваться, если в российском футболе его ослабят или сделают его более эффективным», — цитирует представителя Минспорта издание РБК.

«В ближайшие годы будет обсуждаться послабление или усовершенствование лимита на легионеров. В частности, может ужесточиться критерий отбора иностранцев по принципу заигранности их за сборные своих стран. Например, если игрок из определённой страны не проведет определённое количество матчей за свою сборную, то он может не получить разрешения на выступление в России», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, издание РБК.