Душан Тадич опроверг информацию о возможном уходе из «Аякса»
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Нападающий амстердамского «Аякса» Душан Тадич опроверг информацию о возможном трансфере в «Милан».
«Я останусь в „Аяксе“, клубе моей мечты. Я не уйду из команды», — приводит слова Тадича Voetbal International.
Ранее появилась информация, что Тадич может заменить в «Милане» покинувшего клуб на правах свободного агента Хакана Чалханоглу. Сообщалось, что представители миланского клуба вели переговоры с агентом 32-летнего сербского футболиста.
В минувшем сезоне Тадич принял участие в 51 встрече за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 26 результативными передачами. Он стал игроком нидерландского клуба летом 2018 года, перейдя из английского «Саутгемптона» за € 13,7 млн.
Новость по теме«Милан» видит замену Чалханоглу в Тадиче из «Аякса»
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