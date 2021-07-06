Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Душан Тадич опроверг информацию о возможном уходе из «Аякса»

Душан Тадич опроверг информацию о возможном уходе из «Аякса»
Комментарии

Нападающий амстердамского «Аякса» Душан Тадич опроверг информацию о возможном трансфере в «Милан».

«Я останусь в „Аяксе“, клубе моей мечты. Я не уйду из команды», — приводит слова Тадича Voetbal International.

Ранее появилась информация, что Тадич может заменить в «Милане» покинувшего клуб на правах свободного агента Хакана Чалханоглу. Сообщалось, что представители миланского клуба вели переговоры с агентом 32-летнего сербского футболиста.

В минувшем сезоне Тадич принял участие в 51 встрече за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 26 результативными передачами. Он стал игроком нидерландского клуба летом 2018 года, перейдя из английского «Саутгемптона» за € 13,7 млн.

Новость по теме
«Милан» видит замену Чалханоглу в Тадиче из «Аякса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021