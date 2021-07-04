«Милан» видит замену Чалханоглу в Тадиче из «Аякса»

«Милан» определил 32-летнего атакующего полузащитника сборной Сербии и нидерландского «Аякса» Душана Тадича как потенциальную замену покинувшему клуб на правах свободного агента Хакану Чалханоглу. Об этом информирует Джанлука Ди Марцио на собственном сайте.
Как отмечает Николо Скира в «Твиттере», «Милан» уже начал переговоры с агентом Тадича, который выдвинул в качестве требований по контракту соглашение до 2024 года с зарплатой в € 4 млн. В ближайшие дни «Милану» предстоит начать переговоры с самим «Аяксом», чтобы определить возможную стоимость игрока.
В минувшем сезоне Тадич принял участие в 51 встрече за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 26 результативными передачами. Он стал игроком нидерландского клуба летом 2018 года, перейдя из английского «Саутгемптона» за € 13,7 млн.
- 4 июля 2021
-
08:28
-
07:55
-
07:41
-
07:18
-
07:00
-
06:44
-
06:28
-
06:17
-
06:01
-
05:46
-
05:31
-
05:20
-
04:55
-
04:03
-
03:34
-
03:06
-
02:36
-
02:13
-
01:56
-
01:55
-
01:42
-
01:39
-
01:25
-
01:18
-
01:14
-
01:12
-
00:52
-
00:43
-
00:41
-
00:38
-
00:35
-
00:35
-
00:30
-
00:28
-
00:20