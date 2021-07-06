«Ференцварош» разгромил «Приштину» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов
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В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» принимал «Приштину». Встреча прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой венгерской команды со счётом 3:0.
Голы за «Ференцварош» забили футболисты Токман Нгуен, Райан Ммаэ и Миха Блажич. Ответная встреча «Приштины» и «Ференцвароша» состоится 13 июля.
В других матчах первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА литовский «Жальгирис» обыграл «Линфилд» со счётом 3:1, «Шкедия» уступила «Муре» (0:1), «Флора» оказалась сильнее «Хайбернианса» (2:0), финский ХИК обыграл «Будучность» со счётом 3:1, «ЧФР Клуж» оказался сильнее «Бораца» (3:1), а «Фола» сыграла вничью с «Линкольном» (2:2).
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
06 июля 2021, вторник. 19:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
3 : 0
Приштина
Приштина, Косово
1:0 Нгуен – 71' 2:0 Ммаэ – 74' 3:0 Блажич – 78'
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
06 июля 2021, вторник. 20:00 МСК
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Окончен
3 : 1
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
1:0 Видемон – 38' 2:0 Киш – 45' (пен) 2:1 Манзинга – 54' 3:1 Джонс – 66' (автогол)
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
06 июля 2021, вторник. 21:00 МСК
Шкендия
Тетово, Северная Македония
Окончен
0 : 1
Мура
Мурска-Собота, Словения
0:1 Бобичанец – 29'
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
06 июля 2021, вторник. 19:00 МСК
Флора
Таллин, Эстония
Окончен
2 : 0
Хайбернианс
Паола, Мальта
1:0 Саппинен – 75' 2:0 Саппинен – 89'
Удаления: нет / Dos Anjos Raphael – 73'
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
06 июля 2021, вторник. 19:00 МСК
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Окончен
3 : 1
Будучность
Подгорица, Черногория
1:0 Риски – 5' 2:0 Валенчич – 7' 3:0 Саксела – 13' 3:1 Раичкович – 35' (пен)
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
06 июля 2021, вторник. 20:00 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
3 : 1
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
1:0 Омрани – 11' 2:0 Дяк – 28' 2:1 Мораитис – 45+1' 3:1 Сигурьоунссон – 60'
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