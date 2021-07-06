«Ференцварош» разгромил «Приштину» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» принимал «Приштину». Встреча прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой венгерской команды со счётом 3:0.



Голы за «Ференцварош» забили футболисты Токман Нгуен, Райан Ммаэ и Миха Блажич. Ответная встреча «Приштины» и «Ференцвароша» состоится 13 июля.



В других матчах первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА литовский «Жальгирис» обыграл «Линфилд» со счётом 3:1, «Шкедия» уступила «Муре» (0:1), «Флора» оказалась сильнее «Хайбернианса» (2:0), финский ХИК обыграл «Будучность» со счётом 3:1, «ЧФР Клуж» оказался сильнее «Бораца» (3:1), а «Фола» сыграла вничью с «Линкольном» (2:2).