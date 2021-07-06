Италия — Испания: Мората сравнял счёт

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Италии встречается с национальной командой Испании. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. К 81-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 80-й минуте встречи нападающий сборной Испании Альваро Мората сравнял счёт.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.