Уткин: итальянцы оказались слабее, чем я думал. Боюсь, чемпион известен

Российский блогер и журналист Василий Уткин подвёл итоги матча полуфинала чемпионата Европы – 2020 между сборными Италии и Испании (1:1, по пенальти 4:2).
«Промахи Мораты, который такой вот Мората, и Ольмо, который на этом турнире пробил двадцать раз и ни разу не забил — как символ того, что Испания… Нет, не то чтобы сама себе проиграла, но подвели её отлично знакомые, родные недостатки. Сами виноваты — контролировали игру, надо было забивать раньше. Итальянцы оказались слабее, чем я думал. Борьбу за мяч они проиграли сразу, да ещё и физически еле выдержали. Боюсь, чемпион известен», — написал Уткин в своём Телеграм-канале.
Матч Италии и Испании в основное время завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини — 4:2. В финале, который состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, итальянцы сыграют с Англией или Данией.
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