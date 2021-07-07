Владимир Полуяхтов вернулся в «Оренбург»

Защитник Владимир Полуяхтов подписал контракт с «Оренбургом», сообщает пресс-служба команды. Футболист с 2011 по 2017 год уже выступал за команду.
Ранее Полуяхтов покинул «Крылья Советов». В сезоне-2020/2021 31-летний защитник провёл 37 матчей в Футбольной национальной лиге, забил два гола и отдал пять результативных передач. «Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 набрали в 42 матчах 101 очко и выиграли первенство ФНЛ, что позволило самарцам спустя год вернуться в РПЛ.
Напомним, «Оренбург» занял второе место в турнирной таблице по итогам розыгрыша ФНЛ сезона-2020/2021. Команда должна была выступить в Российской Премьер-Лиге, однако не прошла лицензирование из-за несоответствия стадиона критериям для участия в высшей лиге. Впоследствии было объявлено об отмене стыковых матчей.
- 7 июля 2021
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:54
-
16:49
-
16:44
-
16:25
-
16:20
-
16:06
-
15:53
-
15:53
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:38
-
14:27
-
14:24
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:23
-
13:01
-
12:50
-
12:48
-
12:35
-
12:32
-
12:19
-
12:03
-
11:47
-
11:44
-
11:36
-
11:07
-
11:01