Владимир Полуяхтов вернулся в «Оренбург»

Защитник Владимир Полуяхтов подписал контракт с «Оренбургом», сообщает пресс-служба команды. Футболист с 2011 по 2017 год уже выступал за команду.



Ранее Полуяхтов покинул «Крылья Советов». В сезоне-2020/2021 31-летний защитник провёл 37 матчей в Футбольной национальной лиге, забил два гола и отдал пять результативных передач. «Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 набрали в 42 матчах 101 очко и выиграли первенство ФНЛ, что позволило самарцам спустя год вернуться в РПЛ.



Напомним, «Оренбург» занял второе место в турнирной таблице по итогам розыгрыша ФНЛ сезона-2020/2021. Команда должна была выступить в Российской Премьер-Лиге, однако не прошла лицензирование из-за несоответствия стадиона критериям для участия в высшей лиге. Впоследствии было объявлено об отмене стыковых матчей.

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