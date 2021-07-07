Руни: Лингард и Погба танцевали на следующий день после поражения «МЮ». Я вынес колонки
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни, выступавший за «Манчестер Юнайтед», рассказал о том, как переживал поражения манкунианской команды.
«Помню, как однажды пришёл на тренировку «Манчестер Юнайтед» на следующий день после поражения, всё ещё ощущая раздражение. Мы вошли в раздевалку вместе с Майклом Кэрриком и обнаружили танцующих Джесси Лингарда и Поля Погба. Я подошёл, выключил музыку и вынес колонки из раздевалки. Потому что таков мой образ мышления, я так рос в футболе. Пол и Джесси приняли это, потому что я был опытным игроком, однако, оглядываясь назад, я понимаю, что они не делали ничего плохого, не причиняли никому вреда. Просто сказалась моя старая школа», — приводит слова Руни The Times.
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