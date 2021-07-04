Руни: Погба был лучшим игроком Евро-2020 до вылета сборной Франции

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился мнением о выступлении полузащитника сборной Франции Поля Погба на чемпионате Европы — 2020.



«Я, как и многие, считал французов фаворитами Евро, и команда сильно разочаровала. Это была особая неудача для Поля Погба. Он был лучшим игроком турнира, пока сборная Франции не вылетела с турнира. Передачи, которые он делал на Карима Бензема и Килиана Мбаппе, были невероятными. Ему помогло и то, что Н'Голо Канте был его напарником в полузащите, но я думаю, что главная причина выступления Поля заключается в правильном выборе позиции. Он играл глубже, чем обычно действует в „Манчестер Юнайтед“, — приводит слова Руни The Sunday Times.

Сборная Франции в матче 1/8 финала Евро-2020 проиграла Швейцарии в серии пенальти (3:3, 4:5 — по пенальти) и покинула турнир.