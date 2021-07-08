Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение Станислава Черчесова из сборной России

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.



«Хочу поблагодарить Станислава за работу на посту тренера сборной России. Он пытался делать максимум из команды, но не получилось. Что бы ни говорили про него, но он из игроков выжимал максимум, зачастую наша сборная показывала неплохой результат.



Увольнение назревало, и, как мне кажется, пресс-конференция помогла. Черчесов держал удар, порой даже неплохо, но пересёк сплошные несколько раз. Я желаю Станиславу добиться новых высот в каком-нибудь клубе или быть экспертом на телевидении. В моих эфирах, рядом со мной, Черчесов раскроется по-новому. Как эксперт, как оратор, как знаток футбола. И выведет себя на новый высокий уровень!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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