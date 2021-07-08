Дешам будет руководить сборной Франции после вылета из Евро-2020

Президент Французской федерации футбола Ноэль Ле Гре ответил на вопрос, будет ли главный тренер национальной команды Дидье Дешам продолжать работу после вылета сборной из чемпионата Европы — 2020.

Ле Гре был задан вопрос: «Будет ли Дидье Дешам тренером сборной Франции на чемпионате мира в Катаре?»

«Ответ — да. Я получил однозначную поддержку в среду в Генгаме. Вопрос был решён за три минуты. Его желание — продолжать работу, наше — тоже. Не было споров на тему «Что мы делаем?» и «Как мы это делаем?» Мы пользуемся взаимным уважением и доверием», — цитирует Ле Гре Le Figaro.

Напомним, трёхцветные уступили сборной Швейцарии на стадии 1/8 финала турнира в послематчевой серии пенальти (3:3 ДВ, 4:5 по пенальти).