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«Зенит» выступил с заявлением о коронавирусных ограничениях в Санкт-Петербурге

«Зенит» выступил с заявлением о коронавирусных ограничениях в Санкт-Петербурге
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В «Зените» прокомментировали сложившуюся ситуацию с коронавирусными ограничениями в Санкт-Петербурге.

«Мы подробно ознакомились с постановлением властей, готовы выполнить все меры, поскольку разделяем общую обеспокоенность. При этом находимся в тесном контакте с городом, и как заявляли ранее, клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах, чтобы зрителям ничего не угрожало», — сообщает пресс-служба «Зенита».

Ранее руководство Калининградской области разрешило проведение матча Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде. Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.

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