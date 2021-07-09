«Зенит» выступил с заявлением о коронавирусных ограничениях в Санкт-Петербурге

В «Зените» прокомментировали сложившуюся ситуацию с коронавирусными ограничениями в Санкт-Петербурге.
«Мы подробно ознакомились с постановлением властей, готовы выполнить все меры, поскольку разделяем общую обеспокоенность. При этом находимся в тесном контакте с городом, и как заявляли ранее, клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах, чтобы зрителям ничего не угрожало», — сообщает пресс-служба «Зенита».
Ранее руководство Калининградской области разрешило проведение матча Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде. Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.
- 9 июля 2021
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