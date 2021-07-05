В Калининграде разрешили провести матч «Зенит» — «Локомотив» с ограничением по зрителям
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила, что калининградские власти разрешили пустить зрителей на матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом».
«Руководство Калининградской области разрешило проведение матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде. Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора. РПЛ опубликует билетную программу матча и сообщит о порядке аккредитации СМИ в ближайшее время», – сообщает пресс-служба РПЛ.
17 июля «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Начало встречи — в 19.00 мск.
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