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Орлов: Черчесов благородно отказался от компенсации, и мы должны сказать ему спасибо

Орлов: Черчесов благородно отказался от компенсации, и мы должны сказать ему спасибо
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Популярный комментатор Геннадий Орлов высказался на тему увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Черчесов поступил благородно, отказавшись от компенсации. Мы должны сказать ему спасибо за его пять лет работы. Всё-таки был очень увлекательный чемпионат мира, попали в четвертьфинал, а это большой успех для нашего футбола. Теперь мы это понимаем ещё больше. А на чемпионате Европы не вышли из группы — так получилось.

Всё шло к увольнению Черчесова. Конечно, он не подготовился к пресс-конференции. Чернышенко говорил, что правительство недовольно выступлением футбольной сборной, население тоже. А тут ещё президент намекнул, что надо кадрово усиливать. Все ждали, что скажет РФС. Техком признал выступление неудовлетворительным, но всё-таки решил, что нужно доверить Черчесову дальнейшую работу с командой. Дюков держался в стороне, но понятно, что они советовались. Не знаю, советовались ли с президентом. Но Черчесов не подготовил программу – как обновить игру, кого взять из молодых и так далее. Просчитался», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.

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