Кокорин получит медаль за второе место «Спартака» в РПЛ

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получит серебряную медаль за второе место «Спартака» в РПЛ минувшего сезона. Напомним, форвард выступал за красно-белых с августа 2020 года по январь 2021 года.

«Когда Кокорин заедет к нам, тогда вручим ему медаль», — цитирует директора по развитию и коммуникациям «Спартака» Антона Фетисова Sport24.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что Александр намерен остаться в клубе и доказать свою состоятельность. Решение по форварду примет новый главный тренер. В случае, если кандидатура Кокорина не будет одобрена специалистом, «Фиорентина» готова рассмотреть варианты продажи россиянина.