Кьеллини: помню один из первых матчей Кейна за Англию, уже тогда он сильно впечатлил

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мнением о сборной Англии перед финалом Евро-2020, который пройдёт 11 июля. В частности, Кьеллини высоко оценил игру нападающего и капитана англичан Гарри Кейна.
«Если я перечитаю сообщения, которые отсылал друзьям до турнира, то в них будет чувствоваться вера в то, что мы можем провести незабываемое лето. Лето с эмоциями, радостью, волшебными вечерами и увлекательными путешествиями. Вы и сами можете почувствовать, какая у нас сплочённая команда и сколько радости нам доставляет вместе делать одно дело.
Сдержать Кейна будет сложно, невероятно сложно. Мне он своей игрой всегда нравился. Помню один из его первых матчей за сборную Англии — мы тогда играли в Турине. Уже тогда он произвёл на меня большое впечатление. Он знает, как действовать из глубины поля и выдавать проникающие передачи. Забивает и головой, и ногами, всегда может нанести точный удар с дальней дистанции.
Англия — это, конечно же, не только Кейн. У них прекрасные игроки на обоих флангах, а запасные могли бы усилить любую команду. Игроки вроде Джека Грилиша, Джейдона Санчо, Маркуса Рашфорда, Доминика Калверт-Льюина, Филипа Фодена. В запасе сидит и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. В общем, это невероятно сильная команда", — цитирует Кьеллини пресс-служба УЕФА.
- 9 июля 2021
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