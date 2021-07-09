Все стадионы ЧМ-2022 будут полностью готовы уже к концу 2021 года

Инфраструктурные проекты чемпионата мира по футболу в Катаре завершены на 95%, и все стадионы ЧМ-2022 будут готовы к концу 2021 года, сообщила «Чемпионату» пресс-служба Оргкомитета мирового первенства.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Сборная России, набрав в трёх матчах отбора на ЧМ-2022 шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. На первом месте в группе расположилась хорватская команда (6). Сборная Словакии (5) — на третьем месте, Кипр (4) — на четвёртой строчке, Словения (3) — на пятом месте. Замыкает таблицу национальная команда Мальты (1).

1 сентября 2021 года российская сборная примет команду Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. 7 сентября подопечные Станислава Черчесова проведут встречу со сборной Мальты на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.