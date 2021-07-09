Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марадишвили: ЦСКА будет биться за Алексея Березуцкого. Планы на сезон большие

Марадишвили: ЦСКА будет биться за Алексея Березуцкого. Планы на сезон большие
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о работе в команде под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Березуцкого.

«В чём главная «фишка» Алексея Березуцкого? Дисциплина в обороне. Мы много работаем над ней, тренер объясняет нам тактические моменты, которые с этим связаны. Если мы не пропустим, мы уже не проиграем. А дальше надо будет найти свои моменты. И меня, и многих других футболистов он ставит на разные позиции, чтобы мы развивались, не были односторонними. Если тебя ставят на другую, менее привычную, позицию, ты должен думать, думать, думать и не просто бегать по полю, а принимать правильные решения, размышлять во время перестроений, во время работы с мячом, всё это очень полезно.

Прошлый сезон тоже нельзя сбрасывать со счетов. Каждый тренер, который работает с командой, вносит свою лепту в развитие футболистов. Планы на следующий сезон большие, как и всегда. Но мы действительно настроены сделать всё, чтобы выступить лучше. Будем биться за Алексея Владимировича, за красно-синие цвета, за фанатов и за весь наш клуб», — цитирует Марадишвили пресс-служба ЦСКА.

Новость по теме
ЦСКА сделал предложение «Интеру» о покупке Далберта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021