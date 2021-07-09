Марадишвили: ЦСКА будет биться за Алексея Березуцкого. Планы на сезон большие

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о работе в команде под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Березуцкого.
«В чём главная «фишка» Алексея Березуцкого? Дисциплина в обороне. Мы много работаем над ней, тренер объясняет нам тактические моменты, которые с этим связаны. Если мы не пропустим, мы уже не проиграем. А дальше надо будет найти свои моменты. И меня, и многих других футболистов он ставит на разные позиции, чтобы мы развивались, не были односторонними. Если тебя ставят на другую, менее привычную, позицию, ты должен думать, думать, думать и не просто бегать по полю, а принимать правильные решения, размышлять во время перестроений, во время работы с мячом, всё это очень полезно.
Прошлый сезон тоже нельзя сбрасывать со счетов. Каждый тренер, который работает с командой, вносит свою лепту в развитие футболистов. Планы на следующий сезон большие, как и всегда. Но мы действительно настроены сделать всё, чтобы выступить лучше. Будем биться за Алексея Владимировича, за красно-синие цвета, за фанатов и за весь наш клуб», — цитирует Марадишвили пресс-служба ЦСКА.
- 9 июля 2021
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