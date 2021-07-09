ЦСКА сделал предложение «Интеру» о покупке Далберта

ЦСКА сделал предложение «Интеру» о покупке защитника миланцев Далберта. Об этом сообщает Fcinter1908.it со ссылкой на итальянского инсайдера Альфредо Педулла.
Журналист оценивает возможность ухода бразильца в 70%. В ближайшее время миланцы рассмотрят предложение москвичей и вынесут вердикт. Сколько предложил ЦСКА за Далберта, не известно. Ранее сообщалось, что «Интер» просит за Далберта € 6-7 млн.
Минувший сезон Далберт провёл во французском «Ренне» на правах аренды. Бразилец сыграл в 13 матчах Лиги 1 и сделал одну голевую передачу. Защитник присоединился к миланцам в 2017 году, а до этого выступал за «Ниццу», «Виторию Гимарайнш» и «Академику ди Визеу». Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в € 4 млн.
- 9 июля 2021
-
17:53
-
17:50
-
17:39
-
17:34
-
17:26
-
17:23
-
17:19
-
17:06
-
16:54
-
16:52
-
16:36
-
16:31
-
16:13
-
16:05
-
15:56
-
15:45
-
15:38
-
15:15
-
14:54
-
14:53
-
14:34
-
14:32
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:53
-
13:39
-
13:25
-
13:22
-
13:00
-
12:59
-
12:38
-
12:31
-
12:30
-
12:09