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ЦСКА сделал предложение «Интеру» о покупке Далберта

ЦСКА сделал предложение «Интеру» о покупке Далберта
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ЦСКА сделал предложение «Интеру» о покупке защитника миланцев Далберта. Об этом сообщает Fcinter1908.it со ссылкой на итальянского инсайдера Альфредо Педулла.

Журналист оценивает возможность ухода бразильца в 70%. В ближайшее время миланцы рассмотрят предложение москвичей и вынесут вердикт. Сколько предложил ЦСКА за Далберта, не известно. Ранее сообщалось, что «Интер» просит за Далберта € 6-7 млн.

Минувший сезон Далберт провёл во французском «Ренне» на правах аренды. Бразилец сыграл в 13 матчах Лиги 1 и сделал одну голевую передачу. Защитник присоединился к миланцам в 2017 году, а до этого выступал за «Ниццу», «Виторию Гимарайнш» и «Академику ди Визеу». Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в € 4 млн.

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