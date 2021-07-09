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«Уфа» поздравила Андрея Лунёва с переходом в «Байер»

«Уфа» поздравила Андрея Лунёва с переходом в «Байер»
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Пресс-служба «Уфы» поздравила экс-вратаря Андрея Лунёва с подписанием контракта с немецким клубом «Байер». Голкипер защищал цвета уфимцев с 2015 по 2016 год.

«Желаем удачи, больших успехов и красивых сэйвов! Сияй в Европе», — говорится в сообщении клуба.

Фото можно посмотреть в "твиттере" «Уфы».

Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.

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