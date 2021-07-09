Смирнов — о переходе Лунёва в «Байер»: проявите уважение к выбору Андрея, он это заслужил

Переход экс-голкипера «Зенита» Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер» прокомментировал Антон Смирнов, представитель футбольной правовой компании «Алетейя», сопровождавшей этот трансфер.
«Мы это сделали. Контракт подписан. Спасибо всем недругам и злопыхателям, которые всё последнее время выливали негатив. Вы тоже стали нашей движущей силой и вдохновляли на новые свершения.
Сделан большой шаг навстречу мечте Андрея, но впереди предстоит ещё очень много работы: спортивной, организационной, юридической и так далее.
Я бы хотел от своего лица сказать спасибо «Зениту». Несмотря ни на что, это клуб, цвета которого Андрей представлял 4,5 года и который уже является частью его жизни и биографии, очень важной частью. На днях мы спорили с Андреем по поводу болельщиков: у кого они лучше. Позиция Андрея — у «Зенита» топ-болельщики, самые лучшие в России. В Санкт-Петербурге у Андрея родился сын, и этот город является частичкой сердца Андрея. Большого, доброго и честного сердца.
Я не хочу никого ни к чему призывать, но попрошу уважения к выбору Андрея, на который он, безусловно, имеет право. Он это право заслужил своим отношением к футболу.
Сразу скажу всем хейтерам: неподписание контракта с «Зенитом» никак не связано с деньгами и нашим желанием у кого-то что-то выбить.
Это хороший шаг для развития карьеры Андрея, он будет чувствовать себя в Леверкузене комфортно. Порадуйтесь за Андрея и все вы. Ведь это так просто, просто порадоваться за другого и пожелать ему удачи», — написал Смирнов в телеграм-канале «Алетейи».
- 9 июля 2021
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