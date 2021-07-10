«Нижний Новгород» объявил о заключении контракта с аргентинским защитником

Защитник Лукас Масоэро стал игроком «Нижнего Новгорода», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. Контракт 26-летнего аргентинского футболиста с клубом рассчитан на два года.

«У меня был отличный сезон. В чемпионате Болгарии мы заняли второе место, хотя это было непросто. Плюс ко всему, провели в Лиге Европы матч с большим клубом – английским «Тоттенхэмом».



Я много слышал о российском футболе. В последние годы аргентинские футболисты стали играть в России. Я следил за их выступлениями. В Болгарии смотрел матчи РПЛ. Знаю, что «Нижний Новгород» дебютирует в элитном дивизионе. Буду рад помочь своей новой команде. Это будет серьёзный экзамен для меня. Но я постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы показать достойный результат в грядущем сезоне», — отметил Масоэро.

В минувшем сезоне Масоэро провёл за «Локомотив» из Пловдива 32 матча во всех турнирах и забил один гол. В составе болгарской команды, за которую выстпал с 2018 года, защитник дважды становился обладателем Кубка страны. До этого Масоэро играл за аргентинские команды.