Филип Фоден пропустил тренировку сборной Англии в преддверии финала Евро-2020

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден пропустил тренировку национальной команды, которая состоялась сегодня, 10 июля, сообщает Sky Sports.



По информации источника, футболист не участвовал в командном занятии в качестве меры предосторожности из-за незначительного повреждения. Остальные игроки сборной тренировались в обычном режиме, а затем все, включая Фодена, прошли тестирование на коронавирус.



Финал чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь, национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.



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