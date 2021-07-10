Защитник «Химок» перешёл в «Олимп-Долгопрудный» на правах аренды
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Защитник подмосковных «Химок» Кирилл Большаков перешёл в «Олимп-Долгопрудный» на правах аренды, сообщается на официальном сайте красно-чёрных. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.
«Футболист уже присоединился к команде и сегодня вечером проведёт первый матч за новый клуб в ФНЛ. Желаем Кириллу успешного сезона в «Олимпе-Долгопрудном»!» — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Олимп-Долгопрудный» занял первое место в первенстве ПФЛ (Группа 2) и получил право выступать в Футбольной национальной лиге. В первом туре ФНЛ сезона-2021/2022 команда сыграет с «Нефтехимиком». Игра состоится сегодня, 10 июля, на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске.
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